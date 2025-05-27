ЄС відмовив Росії в переговорах щодо вуглецевого збору через війну

Прапори Євросоюзу

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Європейський союз не буде проводити консультації з Росією щодо механізму коригування вуглецевих викидів на кордоні (CBAM), які РФ ініціювала через Світову організацію торгівлі.

Про це повідомляє Reuters.

У травні Російська Федерація надіслала в СОТ офіційний запит на переговори з ЄС щодо нового вуглецевого збору, який запроваджується для імпорту сталі, цементу, добрив та інших товарів, виготовлених із великими викидами парникових газів. Це був перший етап у межах можливої торговельної суперечки.

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Проте в документі, поданому до СОТ 26 травня, Євросоюз заявив, що не бачить сенсу в таких консультаціях.

«Європейський союз вважає, що консультації, запитані Російською Федерацією, не можуть бути плідними і не можуть призвести до взаємоприйнятного розв’язання питання, яке розглядається», — йдеться у відповіді ЄС.

Головною причиною відмови є повномасштабна агресія Росії проти України, яка, за словами брюссельських чиновників, виключає можливість продуктивного діалогу.

Механізм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), або вуглецеве коригування на кордоні, запроваджується для того, щоб товари, вироблені в країнах із високими викидами CO₂, не отримували конкурентної переваги на європейському ринку. Виробники в самому ЄС уже сплачують за ці викиди в межах системи торгівлі квотами.

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Таким чином, CBAM фактично є «вхідним квитком» на ринок ЄС для тих, хто не дотримується високих екологічних стандартів.

Очікується, що Росія може оскаржити відмову ЄС у рамках процедур СОТ.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул наголосив на необхідності посилити тиск на Росію у відповідь на нові масовані атаки по території України.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Російської Федерації вже цього тижня.

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