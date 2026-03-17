Експерти ЄС відвідають Україну 18 березня, щоб оглянути пошкоджену російським обстрілом ділянку нафтопроводу / © Associated Press

Інженери із країн Євросоюзу 18 березня відвідають ділянку нафтопроводу «Дружба» в Україні, яка зазнала пошкоджень під час російської атаки.

Про це повідомляють власні джерела «Суспільного».

Делегація вже перебуває в Києві, а організацією поїздки займається представництво ЄС в Україні.

Раніше представник Єврокомісії наголосив, що огляд інфраструктури відбудеться «якнайшвидше», оскільки 19 березня лідери ЄС планують обговорити виділення Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. Водночас, за його словами, представники Словаччини та Угорщини участі у візиті не братимуть.

«Угорщина пропонувала провести місію, але доступ її представникам в Україні не надали. Залучення незалежних експертів для огляду об’єкта — позитивний крок», — заявив посадовець.

Відновлення нафтопроводу «Дружба» та допомога ЄС

Напередодні президент України Володимир Зеленський у листі до Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти підтвердив готовність України співпрацювати з ЄС у рамках технічної й фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу «Дружба».

Нагадаємо, що обстріл РФ у Бродах Львівської області 27 січня пошкодив трубопровід «Дружба», який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Відтоді постачання нафти через «Дружбу» було припинене через російську атаку, а уряди Угорщини та Словаччини оголосили про тимчасове призупинення експорту дизельного пального й електроенергії до України. Українське МЗС підкреслило, що Київ своєчасно повідомив Будапешт про інцидент, а звинувачення України в затримках постачань є безпідставними.

У Єврокомісії зазначили, що відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» є бажаним, однак остаточне рішення залежить від України через ризик нових атак Росії.