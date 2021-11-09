ЄС вилучив Україну із "зеленого списку": чи закриє Кіпр кордони для туристів

Україна офіційно вибула зі списку третіх країн, громадянам яких можна подорожувати до ЄС.

Не зважаючи на рішення ЄС щодо вилучення України із "зеленого списку", Кіпр залишається відкритим для подорожей громадянам України.

Про це повідомляє МЗС.

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Умови в'їзду до держави:

повна вакцинація

або негативні тести (до і після прибуття)

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила рішення про вилучення України із переліку держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Водночас, офіційна рекомендація Ради ЄС щодо вилучення України із "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу, наголошують в МЗС. Кожна країна - член ЄС самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати або ні.

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