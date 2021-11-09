ЄС вилучив Україну із "зеленого списку": чи закриє Кіпр кордони для туристів

Україна офіційно вибула зі списку третіх країн, громадянам яких можна подорожувати до ЄС.
Не зважаючи на рішення ЄС щодо вилучення України із "зеленого списку", Кіпр залишається відкритим для подорожей громадянам України.
Про це повідомляє МЗС.
Умови в'їзду до держави:
- повна вакцинація
- або негативні тести (до і після прибуття)
Нагадаємо, Рада ЄС затвердила рішення про вилучення України із переліку держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Водночас, офіційна рекомендація Ради ЄС щодо вилучення України із "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу, наголошують в МЗС. Кожна країна - член ЄС самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати або ні.
Читайте також:
- В МЗС України роз'яснили, хто може потрапити до Бельгії після закриття кордонів
- Чи штрафуватимуть невакцинованих українців: відповідь МОЗ
- Нові правила боротьби з пандемією: у Сингапурі невакциновані будуть лікуватися від CОVID-19 власним коштом
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.