ЄС визнав РФ єдиним винуватцем глобальної продовольчої кризи у світі – заява

Європейський Союз вважає, що тільки Росія несе повну відповідальність за створення глобальної продовольчої кризи.

Європейський Союз відреагував на заяву РФ про призупинення дії "зернової угоди". У ЄС заявили, що засуджують таке рішення країни-агресора, і лише Росія, яка використовує голод як зброю, відповідає за погіршення продовольчої кризи.

Заява опублікована на сайті Ради ЄС.

"Росія несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона викликала своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України та блокадою українських морських портів", – йдеться в заяві.

У Єврораді наголосили, що від початку повномасштабної війни Росія використовує їжу і голод як зброю, а навмисні дії РФ, зокрема знищення запасів, зрив виробництва та введення квот на власний експорт продуктів та добрив, посилили глобальну кризу продовольчої безпеки.

Нагадаємо, в липні цього року за посередництва ООН і Туреччини була укладена угода, яка дозволила розпочати експорт зерна з українських портів у Чорному морі, які були заблоковані через російське вторгнення. Однак напередодні російська сторона заявила про вихід із "зернової угоди".

Тим часом Україна, ООН та Туреччина у рамках "зернового коридору" погодили рух 14 суден у Чорному морі.

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