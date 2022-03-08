ЄС вперше введе санкції до більшої кількості олігархів і натисне на білоруські банки

ЄС вперше введе санкції до більшої кількості олігархів і натисне на білоруські банки

Євросоюз планує ввести нові санкції проти банків і олігархів.

Проєкт пакету санкцій заборонить трьом білоруським банкам доступ до системи SWIFT і додасть ще кількох олігархів і російських законодавців до чорного списку ЄС, повідомляє Reuters.

Пакет також забороняє експорт з ЄС військово-морського обладнання та програмного забезпечення до Росії та надає рекомендації щодо моніторингу криптовалют, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС, повідомили джерела.

ЄС уже виключив із SWIFT сім російських банків, але не включив білоруські банки.

Джерело повідомляє, що в пакеті також перераховані олігархи та члени Ради Федерації Росії, яка є верхньою палатою російського парламенту.

Нагадаємо, понад 130 компаній виходять з російського ринку.

Станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.