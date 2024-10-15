ЄС впроваджує нові підходи до боротьби з міграцією: ЗМІ дізнались, як це торкнеться українців

Пропонується створити центри міграції за межами ЄС для тих, хто не має права на притулок.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за два дні до саміту глав держав і урядів ЄС у Брюсселі представила новий план ЄС з десяти пунктів для боротьби з нелегальною міграцією. Цей план також передбачає зміни для українців.

Про це повідомив телеканал RMF FM.

У листі до лідерів країн Європейського Союзу вона оголосила про "інноваційні способи" боротьби з нелегальною міграцією. Однією з пропозицій є створення центрів для мігрантів, які не мають права на притулок, за межами ЄС.

Ця ініціатива стала першою, яку підтримала Єврокомісія, зокрема Польща. Італія вже розпочала організацію таких центрів у Албанії.

Крім цього, президент Єврокомісії представила нові правила, які мають підвищити ефективність процесу повернення мігрантів без права на притулок до їхніх країн походження.

Фон дер Ляєн також зазначила, що одним з пріоритетів комісара з питань внутрішніх справ та міграції буде вирішення проблеми гібридних атак з боку Росії та Білорусі. Це передбачає укладання угод з авіакомпаніями, що виконують рейси до Мінська, а також введення більш суворої візової політики.

Крім того, плануються нові правила, що регулюють довгострокове перебування біженців з України, проте деталі поки що не розкриті.

Міграція буде однією з ключових тем на дводенному саміті лідерів ЄС, що відбудеться 17 жовтня в Брюсселі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір призупинити надання притулку нелегальним мігрантам.

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