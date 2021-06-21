ЄС ввів персональні санкції проти Лукашенка та його родини, під обмеження потрапили МАЗ та БелАЗ, - ЗМІ

За даними журналіста "Радіо Свобода" під санкції потрапило 78 осіб із близького оточення Лукашенка.

Європейський союз ввів персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, членів його родини, білоруських пропагандистів та посадовців.

Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"ЄС ухвалив рішення заморозити активи та ввести заборону на отримання віз для 78 осіб та 8 юридичних осіб. Санкції сьогодні оприлюднять в офіційному журналі ЄС", - написав Джозвяк.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021

У санкційному списку опинились 78 осіб та 8 підприємств. Серед них є політики, бізнесмени, пропагандисти, військові, міліцейські, члени родини Лукашенка, депутати, судді та прокурори. Зокрема персональні санкції запровадили проти Олега Гайдукевича, Миколи Карпенківа, Геннадія Давидька, помічника прокурора Аліни Касьянчік, міністра оборони Віктора Хреніна, журналістів Андрія Муковозчіка і Сергія Гусаченка, прессекретаря МВС Ольги Чемоданової, а також бізнесменів Олексія Олексина і Олександра Зайцева.

Під санкції потрапили також білоруські компанії, зокрема: МАЗ, БелАЗ, "Белаеронавігація", Bremino Group, Globalcustom, "Нова нафтова компанія", Logex і Sohra.

Нагадаємо, 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня. Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці. У ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

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