ЄС виділив перші €10 млн на трибунал для Путіна

Війна Росії проти України

У четвер, 22 січня, Євросоюз виділив перші €10 млн на створення Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні проти України.

Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

«Російські лідери несуть відповідальність за цю війну, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Не може бути безкарності», — написала вона у мережі Х.

Незадовго до цього повідомлення президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував бездіяльність Європи, зокрема у питанні створення трибуналу за злочини російської агресії. Він зазначив, що за чотири роки для цього так і не знайшли ані приміщення, ані персоналу.

«Ця людина [президент РФ Володимир Путін] на четвертий рік війни не тільки не заарештована - вона ще й бореться за свої гроші в Європі. І навіть досягає певного успіху… Чого не вистачає, часу чи політичної волі? Занадто часто в Європі щось інше є більш терміновим, ніж справедливість», - дорікнув європейцям український лідер.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Джон Гілі допустив можливість викрадення президента РФ Володимира Путіна, щоб притягнути його до відповідальності за воєнні злочини.