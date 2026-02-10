Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас / © Associated Press

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує країнам-членам ЄС перелік поступок, яких Європа має вимагати від Росії в межах можливого врегулювання війни проти України.

Про це вона сказала 10 лютого в коментарі журналістам у Брюсселі, передає Reuters.

За словами Каллас, переговори щодо закінчення війни поки відбувалися за участю України, США та Росії, водночас Європу залучали лише епізодично. Тим часом, наголосила вона, жодна мирна угода не може бути укладена без згоди країн ЄС.

«Усі за столом переговорів, як росіяни, так і американці, мають розуміти, що без Європи домовленості не буде. А для цього у нас також є власні умови, і ці умови мають висуватися не Україні, яка вже зазнала надмірного тиску, а Росії», — заявила Каллас.

Вона уточнила, що запропонований перелік вимог може містити повернення всіх українських дітей, яких Росія незаконно вивезла під час війни, а також обмеження чисельності та можливостей російських збройних сил.

Детальний список вимог Каллас наразі не оголосила.

Які важелі впливу на Москву має ЄС

Європейські посадовці також зазначають, що ЄС має важелі впливу на Москву, зокрема близько 210 млрд євро заморожених російських активів у Європі, які можуть стати частиною будь-якого майбутнього врегулювання.

Переважна більшість європейських країн після повномасштабного вторгнення РФ 2022 року дотримувалася політики дипломатичної ізоляції Москви. Втім, останніми місяцями деякі держави почали виступати за прямий діалог з Росією, зокрема через занепокоєння активними контактами між представниками США та РФ без повноцінної участі Європи.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон раніше повідомив, що запропонував кільком європейським країнам відновити діалог з Росією. За його словами, це потрібно для того, щоб Європа не залежала від третіх сторін у переговорах і водночас не чинила тиск на Україну.

Нагадаємо, раніше головний радник Макрона з питань зовнішньої політики Емманюель Бонн відвідав Москву для переговорів з російськими посадовцями.

У ЄС також обговорюють можливість призначення спеціального європейського посланця для контактів з Росією. Втім, Кая Каллас наголосила, що спершу блок має чітко визначити спільну позицію та вимоги до Москви.

«Якщо ми не відстоюватимемо жодних принципів, то немає сенсу нам узагалі бути за столом переговорів. Важливо визначити, яких саме поступок ми очікуємо від Росії, щоб мир був справді сталим», — підсумувала вона.

Кая Каллас також висловилася про «дуже складні поступки» України. Вона наголосила, що не варто забувати про те, що Росія розв’язала цю війну.