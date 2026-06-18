ЄС зачиняє двері для українських чоловіків?: що пропонує фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала переглянути правила надання захисту для громадян України в ЄС. Зміни можуть обмежити приймання певних категорій українських біженців, зокрема чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Spiegel.

Німеччина та низка інших європейських держав прагнуть посилити правила в’їзду до Євросоюзу для українців призовного віку — про це стало відомо ще на початку червня. Тепер на ситуацію відреагувала фон дер Ляєн. Вона виступає за обмеження приймання українських біженців у країнах ЄС.

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Німецька політикиня представила ініціативу брюссельського відомства, яка передбачає звуження спрощених умов приймання для громадян України. Про це йдеться у листі, адресованому лідерам держав та урядів ЄС напередодні найближчого саміту.

У листі зазначено, що Єврокомісія планує запропонувати продовження тимчасового захисту для людей, які рятуються від російської агресії проти України. Водночас межі дії цього механізму хочуть переглянути так, аби його продовження не послаблювало обороноздатність України. Це можна розцінювати як сигнал про можливе посилення умов для чоловіків призовного віку. Водночас жодних конкретних деталей щодо майбутньої ініціативи фон дер Ляєн поки не озвучила.

Під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС на початку червня Німеччина та кілька інших держав підтримали ідею ускладнення приймання чоловіків призовного віку з України. Значну підтримку отримала пропозиція виключити осіб віком від 23 до 60 років із дії директиви щодо приймання біженців.

Українські біженці в Євросоюзі наразі користуються механізмом так званої Директиви про масовий наплив, що дозволяє не розглядати їхні заяви індивідуально. На сьогодні дія цієї норми подовжена до 4 березня 2027 року.

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Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що незабаром представить нову пропозицію щодо подовження дії цієї директиви. Станом на сьогодні понад 4,3 млн українців уже скористалися цим механізмом захисту в ЄС.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, проте на прохання Києва розглядається можливість виключення з цієї програми чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років. Остаточне рішення Єврокомісія та країни-члени ЄС мають ухвалити найближчими тижнями.

Німеччина, Швеція та Польща підтримують ініціативу щодо обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, вважаючи, що такі особи мають проходити загальну процедуру надання притулку, а не користуватися автоматичним статусом. Мета — стимулювати повернення чоловіків до України. Водночас Естонія та Люксембург виступають за збереження захисту в нинішньому форматі, наголошуючи на важливості автоматичного продовження для всіх українців.

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