ЄС загрожує розпад, якщо не відбудеться радикальних змін – звіт Єврокомісії

Розрив у продуктивності між Євросоюзом і США значною мірою пояснюється технологічним сектором. ЄС слабкий у нових технологіях, які стимулюватимуть майбутнє зростання, йдеться у звіті.

Євросоюз може втратити сенс свого існування і розвалиться, якщо не перелаштується під нову геополітичну ситуацію в світі і новий технологічний уклад світової економіки.

Про це йдеться у великій аналітичній доповіді колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драгі, зробленій на замовлення Єврокомісії.

У документі зазначається, що Європа стикнулася з уповільненням темпів економічного зростання ще на початку цього століття. Різні стратегії підвищення темпів зростання з’являлися та зникали, але тенденція залишалася незмінною. За різними показниками, від 2000 року різниця у прирості доходів населення в ЄС і США стала двократною. Головною причиною економічного уповільнення Європи Драгі вважає недостатні темпи зростання продуктивності праці в Європі.

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І це при тому, що останні десятиліття були досить сприятливими для Європи: європейським експортерам вдалося захопити значні частки ринків у країнах, що розвиваються, особливо в Азії; збільшилася доля жінок, залучених в трудову активність; геополітична ситуація була сприятливою для ЄС, оскільки Європа фактично перебувала під військовим захистом США.

"У світі стабільної геополітики у нас не було причин для занепокоєння щодо зростальної залежності від країн, які, як ми сподівалися, залишаться нашими друзями. Але основи, на яких ми будували [об'єднану Європу], зараз руйнуються. Попередня глобальна парадигма згасає", – пише Драгі у звіті.

Зокрема експерт посилається на закінчення епохи швидкого зростання світової торгівлі, посилення конкуренції з боку неєвропейських країн і обмеження доступу до закордонних ринків. Крім того, Європа раптово втратила свого найважливішого постачальника енергоносіїв – Росію. І це на тлі порушення геополітичної стабільності в світі. Це лише посилило проблеми, першопричиною яких є технологічне відставання Європи.

"Європа значною мірою пропустила цифрову революцію, очолювану Інтернетом, і підвищення продуктивності, яке вона принесла. Насправді розрив у продуктивності між ЄС і США значною мірою пояснюється технологічним сектором. ЄС слабкий у нових технологіях, які стимулюватимуть майбутнє зростання. Лише чотири з 50 найбільших технологічних компаній світу є європейськими", – наголошує економіст.

І на цьому тлі Європа вичерпала демографічний потенціал економічного зростання. Континент вперше в своїй новітній історії вступає в епоху, коли економіка не зможе зростати за рахунок збільшення кількості населення: єдина можливість зберегти економічне зростання – це технологічна модернізація економіки і підвищення продуктивності праці.

"Якщо Європа не зможе стати більш продуктивною, ми будемо змушені вибирати. Ми не зможемо одночасно бути лідером нових технологій, маяком кліматичної відповідальності та незалежним гравцем на світовій арені. Ми не зможемо закріпити (щедру) соціальну модель Франції. Нам доведеться скоротити деякі, якщо не всі, наші амбіції", – наголосив Драгі.

Експрезидент Європейського центрального банку акцентував, що основними цінностями Європи є процвітання, справедливість, свобода, мир і демократія в екологічно безпечному середовищі, а сам ЄС існує для того, щоб європейці завжди могли отримати вигоду від цих фундаментальних цінностей.

"Якщо (об’єднана) Європа більше не зможе забезпечувати їх своїм людям або змушена буде торгувати одне проти іншого, вона втратить сенс існування. Єдиний спосіб впоратися з цим викликом — зростати та ставати продуктивнішими, зберігаючи наші цінності справедливості та соціальної інтеграції. І єдиний спосіб стати більш продуктивним – радикально змінити Європу", – йдеться у звіті.

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