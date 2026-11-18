Євросоюз / © Associated Press

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Німеччина розробила запасний механізм фінансування України коштом Європейського Союзу на випадок, якщо політична ситуація в Європі зміниться, зокрема після можливої перемоги на президентських виборах у Франції представниці ультраправих євроскептичних сил Марін Ле Пен.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на європейських посадовців і дипломатів, обізнаних із перебігом переговорів.

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Берлін наполягає на створенні спеціального механізму бюджетного резерву (headroom), який дозволить Євросоюзу залучати додаткові кошти для підтримки України понад 100 млрд євро, уже запропонованих Єврокомісією в межах наступного семирічного бюджету ЄС.

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Ідея полягає в тому, щоб створити фінансові можливості для майбутніх запозичень без необхідності одразу брати на себе масштабні бюджетні зобов’язання. Це дозволить європейським країнам оперативніше реагувати на потреби України та зберегти фінансову підтримку навіть у разі посилення політичного спротиву.

Особливе занепокоєння німецького уряду викликає перспектива перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції. Політикиня раніше обіцяла скоротити підтримку України, якщо отримає владу. Вибори президента Франції мають відбутися у квітні наступного року.

Що саме пропонують в Берліні

Ключовою особливістю німецької пропозиції є зміна принципу ухвалення рішень щодо фінансування. Якщо затвердження самого довгострокового бюджету ЄС і створення резервного механізму потребуватимуть одностайної підтримки всіх держав-членів, то подальші рішення про залучення коштів можуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю.

Таким чином, жодна окрема країна не зможе самостійно заблокувати виділення європейських коштів Україні. У Берліні вважають, що вимога одностайності в питаннях фінансової підтримки дедалі менше відповідає сучасним геополітичним реаліям.

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Проблема не тільки у Франції

Позиція Німеччини пов’язана не лише з можливими політичними змінами у Франції, а й із посиленням противників допомоги Україні всередині самого Євросоюзу. Серед них — Угорщина та Чехія, а також ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка набирає популярності на тлі критики витрат німецького уряду на підтримку Києва.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне закріпити фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС, щоб розподілити відповідальність за допомогу між усіма державами-членами.

Водночас Берлін дає зрозуміти, що країни, які намагатимуться заблокувати фінансову підтримку Києва, можуть зіткнутися з наслідками для власних бюджетних інтересів. Зокрема, Німеччина може переглянути свої внески до фондів регіонального розвитку, від яких значною мірою залежать країни Східної Європи.

Нагадаємо, лідерка французької ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року припинить фінансову допомогу Україні, однак збереже інші форми підтримки.

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