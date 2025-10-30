ЄС замість США?: в The Economist порахували, скільки Україні потрібно коштів до 2029 року

Репараційний кредит для України / © ТСН.ua

Європейському Союзу, ймовірно, доведеться взяти на себе основне фінансування української оборони та економіки. Причиною є прогнозоване поступове зниження участі США у підтримці безпеки Європи.

Британське видання The Economist опублікувало масштабний аналіз фінансових потреб України до 2029 року, дійшовши такого висновку.

За підрахунками видання, протягом 2026–2029 років Україна потребуватиме близько 389 мільярдів доларів у вигляді фінансової та військової допомоги. Ця сума майже вдвічі перевищує обсяг допомоги, яку Київ отримав від Європи з початку повномасштабного вторгнення.

Колосальний дефіцит

Аналітики The Economist окреслили поточну фінансову картину України:

щорічні витрати на оборону: $65 млрд;

інші державні потреби: $73 млрд;

річний дохід бюджету: близько $90 млрд;

щорічний дефіцит (без урахування відбудови): $50 млрд.

Для покриття цього дефіциту, а також для часткової відбудови країни, європейським членам НАТО (без США) необхідно буде збільшити своє фінансування до 0,4% їхнього сукупного ВВП.

Дилема «репараційного кредиту»

Видання називає потенційне джерело, яке могло б суттєво полегшити фінансове навантаження на ЄС: використання $163 мільярдів заморожених російських активів у Європі через так званий «репараційний кредит».

Однак реалізація цього плану гальмується внутрішніми розбіжностями між державами-членами, зокрема позицією Бельгії, яка висловлює побоювання щодо ризиків для власної фінансової стабільності та бюджету.

В The Economist зазначили, що Європа стоїть перед екзистенційним вибором: або вона бере на себе фінансову відповідальність за власну безпеку, підтримуючи Україну, або зіткнеться з необхідністю профінансувати власну значно дорожчу оборону у майбутньому.

Нагадаємо, Захід досі фінансує війну Росії. Зокрема, нафту, скраплений газ, добрива та нікель ЄС і США купують у Москви.

Тим часом США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни-агресорки — «Роснефть» і «Лукойл» через відсутність «серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні».