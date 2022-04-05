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ЄС запровадив ембарго на вугілля з Росії та закрив свої порти та дороги

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ЄС запровадив ембарго на вугілля з Росії та закрив свої порти та дороги

Associated Press

П'ятий пакет санкції проти РФ складається із шести частин.

Європейський Союз у вівторок, 5 квітня, оголосив про п'ятий санкційний пакет проти РФ, який передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії та заборону транзакцій із чотирма російськими банками.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляен.

"Росія веде жорстоку, нещадну війну також проти мирного населення України. У цій критичній точці нам потрібно витримати максимальний тиск. Тому сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій", — зазначила очільниця Єврокомісії.

За її словами, п'ятий пакет санкції проти РФ складається із шести частин. Серед яких:

  • ЄС забороняє імпорт російського вугілля, який коштуватиме Росії 4 млрд євро щорічно. Країни-члени ЄС забороняють транзакції з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде і ВТБ банк. Разом вони становлять 23% російського ринку.
  • ЄС вводить заборону на російські суди та оператори входять до портів країн блоку. Виняток – агропродукція та продукти харчування, гуманітарні та енергетичні вантажі.
  • Євросоюз забороняє роботу російських та білоруських транспортних операторів, що залишить російську промисловість ключових товарів.
  • Країни Євросоюзу розширюють заборону експорту до РФ. До списку потрапили такі елементи як квантові комп'ютери, високотехнологічні напівпровідники, транспортні складові тощо.
  • ЄС відмовляється від імпорту з РФ низки товарів та сировини, зокрема деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю. Це коштуватиме Росії ще 5,5 млрд. євро.
  • Забороняє російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та позбавляє російські державні установи фінансову підтримку з боку ЄС.

Європейський чиновник додала, що також введуть додаткові індивідуальні санкції проти Росії за її агресію. А також наголосила, що ЄС надалі обговорює додаткові санкції на нафтовий імпорт із РФ.

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