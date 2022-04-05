ЄС запровадив ембарго на вугілля з Росії та закрив свої порти та дороги

ЄС запровадив ембарго на вугілля з Росії та закрив свої порти та дороги

П'ятий пакет санкції проти РФ складається із шести частин.

Європейський Союз у вівторок, 5 квітня, оголосив про п'ятий санкційний пакет проти РФ, який передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії та заборону транзакцій із чотирма російськими банками.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляен.

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"Росія веде жорстоку, нещадну війну також проти мирного населення України. У цій критичній точці нам потрібно витримати максимальний тиск. Тому сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій", — зазначила очільниця Єврокомісії.

За її словами, п'ятий пакет санкції проти РФ складається із шести частин. Серед яких:

ЄС забороняє імпорт російського вугілля, який коштуватиме Росії 4 млрд євро щорічно. Країни-члени ЄС забороняють транзакції з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде і ВТБ банк. Разом вони становлять 23% російського ринку.

який коштуватиме Росії 4 млрд євро щорічно. Країни-члени ЄС забороняють транзакції з серед яких буде і ВТБ банк. Разом вони становлять 23% російського ринку. ЄС вводить заборону на російські суди та оператори входять до портів країн блоку. Виняток – агропродукція та продукти харчування, гуманітарні та енергетичні вантажі.

до портів країн блоку. Виняток – агропродукція та продукти харчування, гуманітарні та енергетичні вантажі. Євросоюз забороняє роботу російських та білоруських транспортних операторів, що залишить російську промисловість ключових товарів.

Країни Євросоюзу розширюють заборону експорту до РФ. До списку потрапили такі елементи як квантові комп'ютери, високотехнологічні напівпровідники, транспортні складові тощо.

ЄС відмовляється від імпорту з РФ низки товарів та сировини, зокрема деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю. Це коштуватиме Росії ще 5,5 млрд. євро.

Забороняє російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та позбавляє російські державні установи фінансову підтримку з боку ЄС.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Європейський чиновник додала, що також введуть додаткові індивідуальні санкції проти Росії за її агресію. А також наголосила, що ЄС надалі обговорює додаткові санкції на нафтовий імпорт із РФ.

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