ЄС запровадив нові потужні санкції проти важливих секторів РФ: у Зеленського прокоментували

В Офісі президента подякували союзникам України за запроваджені санкції проти країни-терористки.

У понеділок, 24 червня, Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Економічні за ходи спрямовані на такі важливі сектори російської економіки як енергетика, фінанси та торгівля та ускладнять обхід санкцій ЄС.

Про це йдеться у заяві ЄС.

В ЄС вважають, що нові санкції "завдають ще одного удару по режиму Путіна та тим, хто продовжує його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України".

"Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну здійснити свої плани знищити Україну, хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, зокрема спроби обійти заходи ЄС", – прокоментував Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначається, що пакет містить обмежувальні заходи додатково проти 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, а також проти економіки, енергетики, фінансів та торгівлі.

Обмеження, включені до 14-го пакету санкцій:

Заборонено послуги з перевантаження російського ЗПГ на території ЄС із метою "перевалки" до третіх країн.

Заборонено нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів ЗПГ , таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG.

Вводяться обмеження на імпорт російського ЗПГ через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу.

ЄС озброює себе додатковими інструментами для боротьби із обходом санкцій.

Заборонено використання "Системи передачі фінансових повідомлень" (SPFS), спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів;

Операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції з особами, які входять до списку, використовуючи SPFS за межами Росії;

з особами, які входять до списку, використовуючи SPFS за межами Росії; політичним партіям та фондам, неурядовим організаціям, зокрема аналітичним центрам, або постачальникам медіа-послуг у ЄС більше не буде дозволено приймати фінансування, що надходить від російської держави та її довірених осіб.

Розширено заборону на польоти в ЄС.

Розширено заборону на транспортування вантажів автомобільним транспортом територією ЄС.

Обмеження на експорт товарів, які сприяють, зокрема, збільшенню російського промислового потенціалу, а також обмеження імпорту гелію з Росії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував союзникам України за запроваджені санкції проти країни-терористки.

"Дякуємо союзникам, рекомендації групи Макфола-Єрмака були враховані", — написав посадовець на сторінці у телеграм.

Нагадаємо, 20 червня повідомляли, що посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії.

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