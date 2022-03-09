ЄС запровадив санкції щодо 160 росіян, які є опорою режиму Путіна

Обмеження стосуються великих бізнесменів та депутатів Ради Федерації.

У середу, 9 березня, Європейська Рада ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів додатково щодо 160 впливових громадян Російської Федерації через російську військову агресію в Україні.

Про це повідомили на офіційному сайті Євроради.

Як сказано у повідомленні, до списку санкцій було додано ключових осіб та членів їхніх сімей, які відіграють важливу економічну роль у підтримці режиму Путіна та мають фінансову вигоду від системи.

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У цьому переліку 14 олігархів і відомих бізнесменів, які працюють у ключових галузях економіки, що забезпечують значне джерело доходу для Російської Федерації. Зокрема, йдеться про металургійну, сільськогосподарську, фармацевтичну, телекомунікаційну і цифрову галузі промисловості. Обмеження будуть діяти також щодо членів їхніх сімей.

Під санкціями Євросоюзу опинилися також 146 членів Ради Федерації Російської Федерації, які ратифікували урядові рішення “про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу” між Російською Федерацією і так званими “ЛНР” та “ДНР”.

“Тепер вони підлягають заморожуванню активів і заборонам на поїздки. Наш меседж зрозумілий: ті, хто дає можливість вторгнення в Україну, платять ціну за свої дії”, - заявив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель,

Раніше санкції було накладнено на олігархів, задіяних у нафтовій, газовій, банківській, медіа та транспортній сферах.

Загалом обмежувальні заходи ЄС зараз застосовуються до 862 фізичних та 53 юридичних осіб . Їхні активи підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичним особам додатково накладається заборона на поїздки до країн ЄС навіть транзитом.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 7 березня оголосив, що держава розширює санкційний список осіб з оточення президента Росії Володимира Путіна – олігархів та чиновників, причетних до вторгнення РФ доУкраїни.

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