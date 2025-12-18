ЄС запровадив нові санкції проти десятків суден «тіньового флоту» РФ: деталі

Тіньовий флот. / © Associated Press

Європейський Союз оголосив про санкції щодо ще 41 судна, що входять до складу так званого «тіньового флоту» Росії.

Про це стало відомо в офіційній заяві Ради.

Зазначається, що цей захід спрямований на танкери російського "тіньового флоту", які обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії. Обмеження також стосується суден, які відповідають за транспортування військового обладнання для РФ або беруть участь у транспортуванні викраденого українського зерна та культурних цінностей.

Суднам, включеним до останнього пакету, заборонено заходити до портів ЄС. Вони більше не можуть отримувати широкий спектр морських транспортних послуг, заявили у Рада ЄС.

Загальна кількість російських суден, на які накладено санкції блоку, сягає майже 600.

“ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію та її тіньовий ланцюжок створення вартості флоту. Зокрема, шляхом запровадження подальших санкцій”, - йдеться у тексті заяви.

Зауважимо, західні санкції, спрямовані на скорочення доходів Росії від нафти, призвели до зростання тіньового флоту. Ці танкери допомагають Москві підтримувати експорт сирої нафти. Багато з цих них курсують Балтійським морем і перевозять нафту через Фінську затоку, критично важливий маршрут для експорту енергоносіїв з Росії.

Як повідомлялося, що Федеральний фіскальний суд ФРН наразі відмовився надати дозвіл на конфіскацію аварійного нафтового танкера Eventin, який входить до списку суден російського «тіньового флоту». У суді заявили про «обґрунтовані сумніви щодо законності заходів конфіскації» і зазначили, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо, 28 листопада Чорному морі неподалік турецького узбережжя майже одночасно вибухнули та загорілися два танкери «Кайрос» та «Вірат», які перебували під міжнародними санкціями через перевезення російської нафти.