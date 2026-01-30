ЄС запровадив санкції проти відомих російських пропагандистів

Пропагандистка Катерина Андрєєва / © Первый канал

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи проти ще шести громадян Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ЄС.

До оновленого санкційного переліку потрапили російські телеведучі Дмитро Губернієв, Катерина Андрєєва та Марія Сіттель, а також пропагандист Павло Зарубін.

У Брюсселі зазначають, що всі вони працюють у державних або наближених до Кремля медіа й брали участь у поширенні дезінформації про війну Росії проти України. Зокрема, це відбувалося під час програм на кшталт «Прямої лінії з Путіним».

Окремо санкції ЄС запровадив проти представників культурної сфери — актора Романа Чумакова та артиста балету Сергія Полуніна.

У Раді Європейського Союзу наголосили, що ці діячі культури використовували власну публічність для просування проросійської пропаганди, а також антиукраїнських і антизахідних наративів.

У Брюсселі підкреслюють, що всі особи, внесені до санкційного списку, прямо або опосередковано сприяють війні Росії проти України, зокрема через інформаційну підтримку режиму та участь у зборі коштів для російських збройних сил.

З урахуванням останніх рішень, санкції Європейського Союзу за дії Росії наразі застосовуються до 65 фізичних осіб і 17 компаній.

Раніше повідомлялося, що суд в Естонії виніс вирок мешканці Таллінна Світлані Бурцевій, яка протягом кількох років співпрацювала з російським медіа-холдингом Russia Today.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти проросійських пропагандистів.