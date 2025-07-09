ЄС запускає нову систему контролю на кордоні: що зміниться для українців

ЄС вводить автоматичний контроль кордонів / © ТСН.ua

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Незабаром на кордонах з країнами Європейського Союзу зміняться правила перетину кордону.

Йдеться про запуск нової системи, яка автоматично буде фіксувати в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Євросоюзу.

Про які ключові нововведення у 2025 році слід знати українцям — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Впровадження системи EES

Європейський парламент ухвалив рішення про впровадження нової Системи в’їзду та виїзду (EES), яка почне незабаром діяти на зовнішніх межах ЄС.

EES — це централізована система, яка реєструє та зберігає дані про перетин кордонів Шенгену громадянами третіх країн.

Передбачається, що система EES повністю змінить процедуру фіксації перетину кордону, не громадян ЄС.

Основними завданнями системи EES є:

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покращити безпеку,

пришвидшити перевірку на кордонах,

скоротити черги.

Коли запровадять нову систему

Очікується, що запуск EES відбудеться уже цієї осені. Також зазначається провадження змін буде відбуватися у кілька етапів — упродовж 180 днів.

Зокрема:

у перші 30 днів: система має запрацювати у 10% пунктах пропуску,

до 90 днів: охоплення повинно збільшиться до 35%,

до 170 днів: нововведення мають запрацювати на всіх кордонах.

У Європарламенті наголошують, що у разі технічних збоїв або надмірних черг запуск можуть тимчасово зупинити. Однак країни ЄС мають право ввести систему одразу на всіх пунктах, без поетапного впровадження.

Після остаточного затвердження Радою ЄС, відповідний документ опублікують в Офіційному журналі ЄС, і тільки через три дні він набуде чинності.

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Після розробки загальноєвропейського плану впровадження та пропозиції країн-членів щодо планів адаптації, Єврокомісія призначить точну дату початку 180-денного періоду запуску.

Що змінитися при перетині кордону

Після повного впровадження системи EES у паспортах подорожуючих більше не проставлятимуть штампів.

Дані про в’їзд і виїзд збиратимуться в обов’язковому порядку та зберігатимуться в електронній базі три роки.

Якщо ви вперше перетинатимете кордон після запуску нової системи, у вас візьмуть відбитки пальців та зроблять фото обличчя. Надалі ці дані використовуватимуться для подальшої ідентифікації.

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У разі відмови громадянина надавати свої дані — йому не дозволять перетинати кордон.

В уряді України уточнюють, що реєстрація даних мандрівників буде проводитися у терміналах самообслуговування. Відтак при кожному наступному перетині кордону, мандрівникам буде достатньо лише просканувати свій паспорт у терміналі.

Також система буде автоматично відстежувати дні вашого перебування в Євросоюзі, без візи мандрівникам дозволяється перебувати до 90 днів у межах 180-денного періоду.

Нагадаємо, в Україні не можуть повністю обмежити виїзд за кордон громадянам. Таке рішення може нашкодити роботі волонтерів та гуманітарних організацій.

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