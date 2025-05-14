ЄС запустив найжорсткіші санкції 2025 року: що каже Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про досягнення згоди щодо 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це вона написала в соцмережі X.

«Я вітаю угоду щодо нашого 17-го пакету санкцій проти Росії. Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій поля бою. І ми внесли до списку ще 189 суден тіньового флоту, щоб націлитися на російський енергетичний експорт. Ця війна має закінчитися. Ми продовжуватимемо чинити сильний тиск на Кремль», — наголосила фон дер Ляєн.

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За її словами, санкції спрямовані на зменшення здатності Росії фінансувати війну проти України, зокрема через нові обмеження на високотехнологічні компоненти військового призначення та морське транспортування нафти в обхід обмежень Заходу.

Нові санкції проти Росії: що відомо

Нагадаємо, в середу, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Також ЄС схвалив запровадження санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).

Окрім цього, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

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Що передувало цьому

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів до рішучих дій у разі, якщо президент РФ Володимир Путін не з’явиться на мирні переговори в Стамбулі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також запевнив, що Німеччина вимагатиме посилити санкції проти Росії, якщо до кінця поточного тижня не буде прогресу в питанні врегулювання війни в Україні.

Проте Bloomberg із посиланням на джерела стерджував, що європейські лідери готові дочекатися ​​зустрічі Володимира Зеленського та Путіна в Туреччині, перш ніж просити США запровадити нові жорсткі санкції проти Москви.

А ось за словами Євген Магди, кандидата політичних наук, у європейців немає санкцій, які можуть кардинально змінити перебіг бойових дій. У них немає можливостей поставити Україні в короткий термін щось, що суттєво змінить ситуацію на полі бою.

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