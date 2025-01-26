ЄС оцінив "вибори" Лукашенка: які наслідки чекають на Білорусь

Єврочиновниці наголосили на тому, що масові репресії проти прав людини, відсутність політичної участі та блокування доступу до незалежних ЗМІ унеможливили легітимність виборів.

Єврокомісія визнала “вибори” президента Білорусі 26 січня фіктивними, такими, що не відповідають принципам демократії та позбавлені будь-якої легітимності.

Про це йдеться у спільній заяві Верховної представниці ЄС із закордонних справ Кая Каллас та єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

Згідно із заявою, проведені “вибори” в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Єврочиновниці наголосили на тому, що масові репресії проти прав людини, відсутність політичної участі та блокування доступу до незалежних ЗМІ унеможливили легітимність цього процесу.

Рішення режиму Лукашенка запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ лише за 10 днів до виборів стало черговим свідченням "повної відсутності довіри до цих виборів".

ЄС також засудив дії білоруського режиму за його участь у війні Росії проти України та гібридні атаки проти сусідніх країн. У цьому контексті Євросоюз пообіцяв продовжити санкції проти режиму Лукашенка, а також фінансово підтримувати білоруське громадянське суспільство, демократичні сили у вигнанні та розвиток білоруської культури.

“Щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну в стабілізації її економіки та реформуванні інститутів”, – зазначили в заяві.

Нагадаємо, у неділю, 26 січня, стартували президентські "вибори" у Білорусі. Відомо, що загалом було утворено 5325 дільниць для голосування. Їх відкрили о 8:00 за місцевим часом і вони працюватимуть до 20:00.