ЄС засуджує масовану атаку РФ та готує додаткову військову допомогу Україні - Боррель

Європейський союз запевнив про подальшу підтримку України у боротьбі проти країни-терористики РФ.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на російський терор, спрямований проти мирних українців. Він шокований діями Росії та повідомив про додаткову військову допомогу Україні.

Про це верховний представник ЄС Жозеп Боррель написав у твітері.

"Дуже шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається", - йдеться у дописі.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.



Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.



We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022

Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України. Внаслідок атак зафіксовані жертви серед мирного населення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти зранку випустили по Україні 75 ракет, 41 з них – збили сили ППО.

Детальніше про ракетний удар Росії по Києву та низці інших міст читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зеленський: Терор проти населення є відмовою Росії від переговорів

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