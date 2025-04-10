ЄС затвердив мита на американські товари вартістю 21 мільярд євро

Європейський Союз / © Associated Press

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Європейський Союз схвалив тарифи на американські товари на суму близько 21 мільярда євро (23,2 мільярда доларів) у відповідь на 25-відсоткові мита, які президент Дональд Трамп ввів минулого місяця на експорт сталі та алюмінію з ЄС.

Про це пише Bloomberg.

Більшість із 27 країн-членів ЄС проголосували за санкції, деякі з яких почнуть діяти в середині квітня. Мита будуть націлені на політично чутливі американські штати та включатимуть такі продукти, як соєві боби з Луїзіани, де проживає спікер Палати представників Майк Джонсон, а також діаманти, сільськогосподарську продукцію, птицю та мотоцикли.

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Європейська комісія, виконавчий орган блоку, заявила в заяві, що контрзаходи можуть бути призупинені в будь-який час, “якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів”.

Цей крок посилює висхідну трансатлантичну торгівельну війну, оскільки США також застосували універсальне 20% мито майже на весь європейський експорт, а також окреме 25% мито на автомобілі та деякі автозапчастини.

Трамп заявив, що оголосить додаткові мита на пиломатеріали, напівпровідникові мікросхеми та фармацевтичну продукцію. Усі нові тарифи Трампа стосуються товарів ЄС на суму близько 380 мільярдів євро.

Тим часом американські споживачі приготувалися до дефіциту через запровадження значних мит президента США Дональда Трампа на імпортні продукти. Нові правила набули чинності в ніч проти середи, 9 квітня.

Нагадаємо, через політику Дональда Трампа Китай підвищив мита на американські товари.