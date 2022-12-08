ЄС збирається запровадити санкції щодо чотирьох російських телеканалів: що відомо

Європейський союз в новому пакеті санкцій збирається вдарити по російській пропаганді та можливості РФ виробляти військову техніку і зброю.

Європейська комісія збирається завдати шкоди "військово-промисловому комплексу Росії" новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості. Крім того, ЄС хоче вдарити по російській пропаганді.

Про це повідомляє Politico.

Новий санкційний пакет має на меті придушити "зміцнення російського промислового потенціалу". До "чорного списку ЄС" ввійдуть ще 169 організацій, що постачають товари, "які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки". Йдеться, зокрема, про двигуни безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями та електронні компоненти.

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіаційній та космічній промисловості, "зокрема авіаційні двигуни та їхні частини". Під обмеженнями також потрапляють "ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви".

В окремому документі з переліком нових організацій, яким загрожують санкції, також будуть призупинені ліцензії на мовлення НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ і "Первый канал".

Третій документ , який стосується осіб, що ввійдуть до дев’ятого пакету санкцій Єврокомісії, накладає нові обмеження на кілька воєнізованих формувань і організацій, які виступають за перевагу білої раси, а також накладає санкції на Яна Ігоревича Петровського — командира так званої оперативної групи "Русич", яка має тісні зв'язки з ПВК "Вагнера".

Зазначимо, новий пакет санкцій ЄС проти Росії за її агресію проти України може буде ухвалено вже цієї п'ятниці, 9 грудня. До пакету включено низку пропозицій, представлених Польщею за підтримки Естонії, Литви та Латвії.

Своєю чергою, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз запровадити санкції проти всього, що може допомогти Росії виготовляти ракети, якими вона обстрілює українську інфраструктуру.

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