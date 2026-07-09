ЄС змінює правила для російських військових: кому пом’якшать права на візи

Євросоюз / © Associated Press

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Європейський Союз переглянув початкову пропозицію щодо заборони на видачу віз російським військовослужбовцям і ветеранам. Після заперечень Франції та Італії обмеження планують звузити: вони стосуватимуться лише короткострокових віз і лише тих осіб, які безпосередньо брали участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє Euronews.

Очікується, що нові правила увійдуть до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який країни-члени обговорюють цього тижня. Остаточне схвалення пакета планують до середини липня.

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Що зміниться для росіян

За оновленою пропозицією, заборона поширюватиметься на громадян Росії, які служать або служили у регулярних російських військах чи підконтрольних Кремлю збройних формуваннях і безпосередньо брали участь у війні проти України після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Водночас від початкової ідеї відмовилися. Раніше Єврокомісія пропонувала обмежити видачу віз усім, хто мав будь-який стосунок до російських збройних сил, включно з адміністративним чи логістичним персоналом.

Чому Франція та Італія виступили проти

Париж і Рим заявили, що питання видавання віз належить до сфери міграційної політики, а не санкцій. Ба більше, країни звернули увагу на практичні труднощі, адже саме вони оформлюють значну кількість віз для громадян РФ.

Ще одним аргументом стала система обов’язкової військової служби в Росії, відповідно до якої чоловіки віком від 18 до 30 років проходять строкову службу. На думку Франції та Італії, це ускладнює автоматичне застосування заборони.

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Винятків для російських військових стане більше

Оновлений проєкт також розширює перелік винятків. Якщо раніше отримати візу могли лише російські дисиденти або військові, які дезертирували, то тепер передбачаються й інші підстави:

гуманітарні причини;

національні інтереси країни-члена ЄС;

виконання міжнародних зобов’язань.

У таких випадках віза діятиме лише на території держави, яка її видала, без права вільного пересування країнами Шенгенської зони, якщо інші держави не нададуть окремого дозволу.

Остаточне рішення ще не ухвалене

Попри компроміс, серед держав-членів залишаються юридичні та практичні питання. Зокрема, Франція та Італія сумніваються, чи нестимуть консульські установи відповідальність у разі порушення нових правил і чи не доведеться їм самостійно доводити причетність заявників до бойових дій.

Водночас низка країн Північної та Східної Європи підтримують жорсткіший підхід, звертаючи увагу на зростання кількості туристичних віз, які видаються громадянам Росії після початку повномасштабної війни.

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За даними Euronews, офіційної оцінки кількості росіян, яких торкнуться нові обмеження, поки немає. Водночас у ЄС наголошують, що ініціатива має насамперед безпековий характер, а російських учасників війни розглядають як потенційну загрозу для країн Євросоюзу.

Тим часом Росія планує 2026 року набрати до своєї армії щонайменше 18,5 тис. іноземців. По всій РФ перевірили чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років і кожному регіону встановили чіткий план — скільки людей вони мають відправити на війну.

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