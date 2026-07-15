ЄС знову не погодив новий пакет санкцій проти Росії: яка причина

Прапори Євросоюзу / © Associated Press

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Комітет постійних представників ЄС (Coreper) не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії під час засідання 14 липня.

Про це повідомляє Європейська правда.

За інформацією співрозмовників видання, вранці 15 липня посли держав-членів ЄС знову зберуться в Брюсселі, щоб спробувати досягти компромісу щодо нового пакета обмежень.

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«Завтра зранку Coreper знову збереться на засідання з метою досягнення згоди щодо 21-го пакета санкцій», — повідомило джерело.

Як зазначається, 14 липня ірландське головування в Раді ЄС понад чотири години проводило консультації з країнами, які висловили застереження щодо окремих положень санкційного пакета.

Для нового засідання головування підготувало низку компромісних пропозицій, які мають допомогти врегулювати спірні питання.

Крім того, дипломати погодилися, що оновлення граничної ціни на російську нафту може відбутися не 15 липня, а 16 липня. За їхніми словами, це не суперечить правилу перегляду цінової стелі кожні шість місяців, адже попереднє оновлення було ухвалене 15 січня 2026 року.

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Якщо державам-членам не вдасться погодити весь 21-й пакет санкцій, Coreper може окремо ухвалити рішення щодо нової максимальної ціни на російську нафту.

Раніше повідомлялося, що патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова виключили з проєкту 21-го пакета санкцій Європейського Союзу.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп підтримає двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Ґрем.

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