ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
2 хв

ЄС звинувачує Pornhub і XVideos у недотриманні правил захисту дітей: подробиці

Європейська комісія офіційно розслідує дії чотирьох популярних порносайтів через можливе порушення норм безпеки дітей у цифровому середовищі ЄС.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Діти

Діти

Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти популярних платформ контенту для дорослих — Pornhub, XNXX, XVideos і Stripchat. Причина — можливі порушення положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), зокрема у сфері захисту дітей від шкідливого контенту.

Як зазначено в пресрелізі, платформи підозрюють у тому, що вони не забезпечують надійної перевірки віку користувачів, через що неповнолітні можуть мати доступ до контенту 18+. Крім того, компанії нібито не оцінили потенційні ризики для психічного і фізичного здоров’я дітей, як того вимагає законодавство ЄС.

Єврокомісія наголосила, що порушення цих правил є серйозним і суперечить принципам безпеки цифрового простору в межах Євросоюзу.

Платформа Stripchat більше не має статусу «дуже великої онлайн-платформи» (VLOP), оскільки не відповідала критеріям кількості користувачів у ЄС протягом року. Проте навіть без цього статусу сайт зобов’язаний дотримуватись загальних вимог DSA — зокрема щодо захисту неповнолітніх.

Розслідування триватиме: Єврокомісія збиратиме додаткові докази, проводитиме інтерв’ю та перевірки. Якщо компанії не виправлять ситуацію або не співпрацюватимуть, можливе запровадження тимчасових санкцій.

Крім того, ЄС вже працює над єдиним рішенням: улітку 2025 року має з’явитися спеціальний цифровий застосунок для перевірки віку користувачів. Його можна буде використовувати без збору персональних даних.

Нагадаємо, у Закарпатській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який від січня до лютого 2025 року скидав на месенджери порнографічні відео. Загалом пікантні кадри він надіслав 52 людям.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie