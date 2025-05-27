ЄС звинувачує Pornhub і XVideos у недотриманні правил захисту дітей: подробиці

Діти

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Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти популярних платформ контенту для дорослих — Pornhub, XNXX, XVideos і Stripchat. Причина — можливі порушення положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), зокрема у сфері захисту дітей від шкідливого контенту.

Як зазначено в пресрелізі, платформи підозрюють у тому, що вони не забезпечують надійної перевірки віку користувачів, через що неповнолітні можуть мати доступ до контенту 18+. Крім того, компанії нібито не оцінили потенційні ризики для психічного і фізичного здоров’я дітей, як того вимагає законодавство ЄС.

Єврокомісія наголосила, що порушення цих правил є серйозним і суперечить принципам безпеки цифрового простору в межах Євросоюзу.

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Платформа Stripchat більше не має статусу «дуже великої онлайн-платформи» (VLOP), оскільки не відповідала критеріям кількості користувачів у ЄС протягом року. Проте навіть без цього статусу сайт зобов’язаний дотримуватись загальних вимог DSA — зокрема щодо захисту неповнолітніх.

Розслідування триватиме: Єврокомісія збиратиме додаткові докази, проводитиме інтерв’ю та перевірки. Якщо компанії не виправлять ситуацію або не співпрацюватимуть, можливе запровадження тимчасових санкцій.

Крім того, ЄС вже працює над єдиним рішенням: улітку 2025 року має з’явитися спеціальний цифровий застосунок для перевірки віку користувачів. Його можна буде використовувати без збору персональних даних.

Нагадаємо, у Закарпатській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який від січня до лютого 2025 року скидав на месенджери порнографічні відео. Загалом пікантні кадри він надіслав 52 людям.

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