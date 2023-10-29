Єврейські “погроми” в Росії: у мусульманських республіках полюють на громадян Ізраїлю

Радикальні дії було зафіксовано в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії.

На території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, відбуваються антиізраїльські акції, які можуть перетворитися в справжні єврейські погроми. Радикальні дії було зафіксовано в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії.

Як повідомляє Telegram-канал “Подъем”, біля двох готелів дагестанського міста Хасавюрта зібралися сотні місцевих жителів, які шукали там громадян Ізраїлю.

До готелю “Фламінго” люди прийшли з прапорами Палестини, скандували “Аллаху Акбар” і вимагали виселити громадян Ізраїлю. Адміністрація готелю вивісила оголошення про заборону євреям заходити до будівлі та із запевненнями, що вони там не проживають.

Оголошення в готелі міста Хасавюрт в Дагестані / Фото: із соцмереж

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В іншому готелі, який називається “Київ”, радикально налаштовані люди мали намір влаштувати рейд номерами у пошуках громадян Ізраїлю. Деякі постояльці змушені були вийти на вулицю та показати натовпу свої паспорти.

У неділю, 29 жовтня, група агресивно налаштованих чоловіків зламала огорожу в аеропорту столиці Дагестану Махачкали та прорвалася до терміналу. Тут вони чекають на рейс із Тель-Авіва, яким начебто повинні прилетіти біженці, вигукуючи антисемітські гасла.

Юдейська громада не виключає евакуацію євреїв із Дагестану. Щоправда, через посилення антисемітизму в Росії тікати їм особливо нікуди.

Як повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm такі ж радикальні дії відбуваються і в сусідніх республіках.

У місті Нальчику, який є столицею Кабардино-Балкарії підпалили недобудований єврейський культурний центр та на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" - арабською "єврей").

Погрози євреям у Нальчику / Фото: із соцмереж

У Карачаєво-Черкесії відбувся масовий мітинг із закликами вигнати усіх євреїв із регіону.

Нагадаємо, у четвер, 26 жовтня, до Москви прибула делегація палестинського угруповання ХАМАС, бойовики якої 7 жовтня здійснили терористичну атаку на Ізраїль із Сектора Гази.

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