Євро-2024 планують зірвати: Німеччина і Франція об'єднують зусилля у боротьбі проти терористів

Німеччина та Франція об'єднують зусилля для забезпечення безпеки під час масштабних спортивних подій, які відбудуться в обох країнах влітку 2024 року.

Німеччина і Франція хочуть підтримати одна одну в боротьбі з тероризмом на чемпіонаті Європи з футболу та Олімпійських іграх.

Про це повідомляє Spiegel.

"Німецька поліція буде залучена на Олімпіаді в Парижі, французька – на Євро в Німеччині", – заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з середини червня до середини липня, а Олімпійські ігри пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Безпека під час великих спортивних заходів є пріоритетом в обох країнах. Фезер підкреслила, що з цієї причини вона домовилася про "тісну співпрацю" з міністром внутрішніх справ Франції Жеральдом Дарманеном.

Цього тижня міністерка внутрішніх справ Німеччини вже оголосила про посилення контролю на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату Європи. Цей захід, за її словами, необхідний для того, щоб "запобігти в'їзду в країну злочинців – ісламістів, інших екстремістів або хуліганів". Федеральна поліція діятиме обережно, щоб контроль мав якомога менший вплив на пасажирські та комерційні перевезення.

За словами міністерки, німецькі органи безпеки будуть "ще сильніше озброюватися проти всіх нинішніх загроз". Це стосується "і захисту від ісламістів та інших потенційних насильницьких злочинців, і безпеки наших мереж від кібератак". Федеральний і земельні уряди роблять все можливе, щоб "виявляти і припиняти терористичні плани ісламістів на ранній стадії".

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що терористи планують зірвати матчі Чемпіонату Європи з футболу (Євро-2024) в Німеччині за допомогою дронів.

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