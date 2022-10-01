Євродепутат "запропонував" розділити Калінінградську область РФ між Чехією та Польщею

У Росії сатиричний пост депутата Європарламенту про референдум в Калінінграді сприйняли серйозно і назвали його “реваншистською заявою”.

Чеський євродепутат Томаш Здеховський у своєму Twitter поділився сатиричним жартом, у якому йдеться про поділ російської Калінінградської області між Польщею та Чехією.

Згодом про це як про серйозну пропозицію повідомив російський новинний сайт EurAsia Daily, повідомляє чеське видання iDnes.

Чеський політик перепостив твіт анонімного автора з Польщі. “Настав час розділити Калінінград, щоб наші чеські брати нарешті мали вихід до моря”, - йдеться в оригінальному дописі, який супроводжується картою, на якій показано поділ території на дві половини.

“Je čas rozdělit Kaliningrad, aby naši čeští bratři měli konečně přístup k moři”



A pak nemilujte Polaky https://t.co/hLhyBDZQJm — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) September 29, 2022

Після того, як він поділився цим сатиричним постом, російський новинний сайт назвав його публікацію “реваншистською заявою”.

У відповідь Здеховський заявив, що Росія повинна бути готова до того, що якщо вона намагається анексувати чужу територію на основі сумнівних референдумів, це може спровокувати іронічні дискусії про те, чи варто залишати цій країні Калінінград.

“Я вважаю, що дебати є законними і що Росія повинна дійсно обміркувати свої майбутні міжнародні кроки”, — сказав він, нагадавши, що спочатку місто було засноване на честь чеського короля Пршемисла Отакара II.

Він також заявив, що не здивований, що в Росії його пост сприйняли серйозно.

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“Я думаю, що росіяни сприймають себе надто серйозно, як з точки зору політики, так і з точки зору міжнародних відносин. Нам потрібно все більше тримати їм дзеркало і показувати, що ми не боїмося їх та їхніх погроз і що ми готові підтримати Україну в її боротьбі за повернення всіх територій”, – додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Після підписання президентом Росії Володимиром Путіним документів про приєднання до РФ окупованих територій України низка країн виголосили свій осуд цього рішення та свою незгоду.

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