Євродепутата з німецької політичної партії підозрюють у причетності до Кремля — розслідування ЗМІ

Головного кандидата від правопопулістської політичної партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на європейських виборах Максиміліана Кра підозрюють у фінансуванні із джерел, близьких до Кремля.

Про це повідомляє BILD із посиланням на розслідування Spiegel та ZDF.

Кра у грудні 2023 року після засідання "Нью-Йоркського клубу молодих республіканців" допитало ФБР, коли він залишав США. Згідно із даними спільного розслідування Spiegel та ZDF, американські слідчі допитували Кра про його контакти з Росією.

"Так, мене допитували як свідок про мої контакти в Україні. Я надав відповідну інформацію", — відповів Кра dpa.

Як повідомляють автори розслідування, в руках ФБР було повідомлення з чату від 2020 року, в якому проросійський активіст Олег Волошин запевняв політика, що проблему з "компенсацією за технічні витрати" Кра вирішено.

"Від травня все буде так, як було до лютого", — йшлося у листуванні.

Таке формулювання свідчить про те, що політик, можливо, якийсь час таємно отримував оплату через посередника, пишуть автори розслідування.

Волошин повідомив Spiegel, що вже не може точно пригадати повідомлення. 2020 року мова, каже Волошин, можливо, йшлося про компенсацію політику дорожніх витрат, які він міг понести як учасник запланованого формату дискусії між європейськими та українськими парламентаріями, але цього не сталося через пандемію.

За даними ЗМІ, ФБР могло отримати доступ до змісту чату, коли перевіряло мобільний телефон Волошина під час попередньої поїздки до США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що працівник ВПС США "зливав" на сайті знайомств секретну інформацію про війну в Україні. ТСН.ua вже повідомляв подробиці цієї справи.

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