Євродепутатів викрили на співпраці з пропагандистським каналом Медведчука — Politico

Загалом йдеться про 16 представників Європарламенту, які в коментарях каналу озвучували пропутінську позицію щодо війни в Україні.

Депутати Європейського парламенту, які здебільшого належали до ультраправих партій, озвучували зручні для Кремля наративи на проросійському пропагандистському каналі "Голос Європи" (Voice of Europe), до якого причетний зрадник України Віктор Медведчук.

Про це повідомило видання Politico, проаналізувавши 50 відео на YouTube-каналі "Голос Європи".

Загалом йдеться про 16 представників Європарламенту, які в коментарях каналу відкидали перспективу вступу України до ЄС, звинувачували Україну у розв'язанні війни, говорили про високий рівень корупції в Україні, вимагали негайних мирних переговорів, виступали проти поставок зброї в Україну.

Також читайте Фейки про Україну та продажні депутати з ЄС: що відомо про скандальні викриття на Заході та до чого тут Медведчук

"Якщо це війна цивілізацій, я сподіваюся, що цивілізація в Україні програє. Найкращий спосіб досягти миру — це змусити українців здатися", — сказав Марсель де Граафф, нідерландський ультраправий законодавець, на студійних дебатах.

Тьєрі Маріані з Національного об’єднання Франції звинуватив ЄС у тому, що він спровокував вторгнення Росії в Україну, підписавши торгову угоду з Україною в 2014 році. "Деякі країни просто хочуть знищити Росію, що, по-перше, неможливо і не в інтересах наших країн", - сказав Маріані.

Ще один ультраправий політик – Максиміліан Кра із Німеччини – наполягав під час дебатів, що "Україна має стати демілітаризованою буферною зоною".

У березні цього року чеська та бельгійська влада назвала англомовне інформаційне агентство "Голос Європи" прикриттям для російської пропаганди та дезінформації. Влада Чехії навіть наклала санкції на двох керівників "Голосу Європи", серед яких колишній український олігарх Віктор Медведчук.

Наразі YouTube видалив з каналу "Голос Європи" майже всі відео через маніпулятивний контент. Однак обліковий запис на платформі X все ще працює. Також працює і англомовний сайт Voice of Europe, де майже всі матеріали так чи інакше стосуються російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше американські законодавці-республіканці, які підтримують допомогу Україні, заявили, що проросійська пропаганда "проникла до думок деяких членів Конгресу США".

Читайте також: