В’їзд до Євросоюзу стане втричі дорожчим: скільки коштуватиме дозвіл

Українці в ЄС / © ТСН.ua

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Європейська Комісія запропонувала підвищити плату за отримання дозволу на в’їзд до країн Європейського Союзу в межах системи Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS). Зокрема, розмір збору планується збільшити з 7 до 20 євро.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Єврокомісії.

Таке рішення обґрунтоване зростанням інфляції з 2018 року, коли було встановлено початкову суму, а також додатковими витратами на розробку та впровадження нових технічних функцій системи ETIAS. Введення оновленої вартості відбудеться після офіційного запуску системи, запланованого на останній квартал 2026 року.

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Дозвіл ETIAS буде дійсним протягом трьох років, що дозволить мандрівникам багаторазово користуватися ним протягом цього періоду. Водночас від сплати збору звільняються певні категорії осіб: діти до 18 років, люди старші за 70 років, а також члени сімей громадян ЄС або громадян третіх країн, які мають право на вільне пересування територією Євросоюзу.

Ця зміна викликала дискусії серед експертів та потенційних туристів, але Єврокомісія наголошує на необхідності адаптації системи до сучасних викликів безпеки та технічних вимог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейська рада затвердила нові правила для Шенгенських віз, які включають більш ретельну перевірку заявників.