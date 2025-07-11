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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Єврокомісія пропонує новий підхід, щоб ввести 18-й пакет санкцій проти РФ — Reuters

Європейська комісія працює над механізмом автоматичного коригування граничної ціни на російську нафту, щоб прискорити ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Російський танкер

Російський танкер / © скриншот з відео

Європейська комісія цього тижня запропонує новий підхід до встановлення граничної ціни на російську нафту — у вигляді плаваючого механізму. Це рішення є частиною зусиль зі схвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, що досі блокується окремими державами-членами ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією чотирьох джерел у Європейському Союзі, Єврокомісія працює над механізмом, який дозволить автоматично змінювати ліміт цін на російську нафту відповідно до коливань світового ринку.

Цей підхід має на меті переконати скептично налаштовані країни в ефективності санкцій і зняти їхній супротив.

Зазначається, що механізм усе ще опрацьовується, але йдеться про більш автоматизований процес перегляду граничної ціни, аби вона відповідала світовій вартості сирої нафти.

За словами одного з європейських чиновників, остаточний ліміт наразі невідомий, однак відправною точкою обговорень є позначка трохи вище 45 доларів за барель.

Раніше повідомлялося, що Угорщина буде готова відмовитися від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси — Броди».

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до керівництва Словаччини з закликом припинити блокування нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

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