Російський танкер / © скриншот з відео

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Європейська комісія цього тижня запропонує новий підхід до встановлення граничної ціни на російську нафту — у вигляді плаваючого механізму. Це рішення є частиною зусиль зі схвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, що досі блокується окремими державами-членами ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією чотирьох джерел у Європейському Союзі, Єврокомісія працює над механізмом, який дозволить автоматично змінювати ліміт цін на російську нафту відповідно до коливань світового ринку.

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Цей підхід має на меті переконати скептично налаштовані країни в ефективності санкцій і зняти їхній супротив.

Зазначається, що механізм усе ще опрацьовується, але йдеться про більш автоматизований процес перегляду граничної ціни, аби вона відповідала світовій вартості сирої нафти.

За словами одного з європейських чиновників, остаточний ліміт наразі невідомий, однак відправною точкою обговорень є позначка трохи вище 45 доларів за барель.

Раніше повідомлялося, що Угорщина буде готова відмовитися від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси — Броди».

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Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до керівництва Словаччини з закликом припинити блокування нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.