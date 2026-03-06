Єврокомісія відреагувала на погрози Зеленського Орбану

Віктор Орбан і Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Європейська комісія вважає, що президент України Володимир Зеленський своєю заявою про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким, за його словами, будуть спілкуватися ЗСУ, погрожував державі-члену ЄС.

Про це сказав заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл у коментарі журналістам у п’ятницю, 6 березня, передає Euractiv.

За його словами, у Європейській комісії вважають формулювання Зеленського «неприйнятними».

Реклама

«Не повинно бути погроз щодо держав-членів ЄС», — наголосив Гілл.

Що сказав Зеленський: реакція Угорщини

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому телефонують і спілкуватимуться з ним своєю мовою», — заявив він.

Ці слова викликали резонанс серед угорських політиків.

Реклама

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що заява Зеленського «переходить всі межі».

«Ніхто не може погрожувати Угорщині або її прем’єр-міністру», — сказав він.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан також пафосно заявив, що слова Зеленського стосуються не його особисто, а всієї країни.

На захист Орбана, як не дивно, також став його непримиренний політичний конкурент, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр.

Реклама

«Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати жодному угорцеві. Ані уряду Орбана, що йде у відставку, ані майбутньому уряду», — сказав він.

Погрози та провокації Угорщини

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив силоміць відновити роботу нафтопроводу «Дружба» та заявив, що не укладатиме з Україною жодних угод і не піде на жодні компроміси.

Після цього в Угорщині без пояснення причин затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку», які здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.

Речники Єврокомісії відмовилися коментувати ситуацію із затриманням сімох громадян України в Угорщині. Вони заявили, що інформація наразі є новою та потребує перевірки.