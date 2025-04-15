Єврокомісія побоюється шпигунства з боку США та вживає превентивних заходів – FT

Єврокомісія / © Associated Press

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Європейська комісія почала видавати «одноразові» телефони (burner phones) та базові ноутбуки деяким співробітникам, які прямують до США, аби знизити ризики шпигунства. Такий крок раніше застосовували лише для поїздок до Китаю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотири обізнані із ситуацією джерела.

Нові інструкції отримали європейські комісари та високопосадовці, які наступного тижня поїдуть на весняні збори МВФ і Світового банку. За їхніми словами, ці заходи відображають ті самі протоколи безпеки, які використовуються під час поїздок до України та Китаю, де заборонено користуватися стандартними ІТ-пристроями через ризики стеження з боку Москви чи Пекіна.

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«Є занепокоєння, що США можуть отримати доступ до систем Єврокомісії», — зазначив один з посадовців.

Той факт, що європейці починають розглядати США як потенційну загрозу для кібербезпеки, свідчить про суттєве погіршення трансатлантичних відносин після повернення на посаду президента Дональда Трампа.

«Трансатлантичний альянс завершився», — сказав п’ятий представник ЄС.

Білий дім і Рада національної безпеки США не відповіли на запити про коментарі.

США та ЄС зацікавлені у збиранні розвідувальної інформації один про одного

Між Брюсселем і Вашингтоном тривають чутливі переговори в кількох сферах, де обидві сторони зацікавлені у збранні розвідувальної інформації одна про одну.

Комісар з торгівлі ЄС Марош Шефчович 21 квітня має зустрітися з міністром торгівлі США Говардом Лутніком у Вашингтоні, аби зупинити ескалацію торговельної війни. Європа напередодні відклала заходи у відповідь на американські мита на сталь та алюміній, які могли б торкнутися експорту на 21 млрд євро.

На зустрічі МВФ і Світового банку у Вашингтоні 21-26 квітня поїдуть троє єврокомісарів: Валдіс Домбровскіс (економіка), Марія Луїс Альбукерке (фінансові послуги) та Йозеф Сікела (допомога розвитку).

Єврокомісія підтвердила, що нещодавно оновила рекомендації з кібербезпеки для поїздок до США. Водночас там стверджують, що не вдавали письмових інструкцій щодо використання «одноразових» телефонів. У розробці рекомендацій, як і зазвичай, брав участь дипломатичний корпус ЄС.

Посадовці повідомили, що працівникам, які подорожують до США, рекомендовано вимикати телефони на кордоні та зберігати їх у спеціальних чохлах, які захищають від несанкціонованого доступу, якщо пристрій залишається без нагляду.

На думку директора брюссельського Інституту геополітики Люка ван Міделара, така обережність — виправдана.

«Вашингтон — це не Пекін і не Москва, але це противник, який не гребує позаправовими методами заради досягнення своїх цілей», — сказав експерт.

Він згадав, що адміністрацію експрезидента США Барака Обами звинувачували у прослуховуванні телефона тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель 2013 року:

«Ті самі методи використовують і демократи. Комісія просто визнає реальність».

Подорожі до США також супроводжуються додатковими ризиками, оскільки тамтешні прикордонники мають право вилучати телефони та комп’ютери для перевірки вмісту. Туристів та науковців з Європи вже неодноразово не пускали до США через дописи в соцмережах чи документи на ноутбуках, критичні до політики Трампа.

Видання нагадало, як у березні уряд Франції заявив, що одного французького дослідника депортували зі США за «особисту думку» щодо американської наукової політики.

Посадовцям ЄС також наголосили на необхідності використовувати дипломатичні документи laissez-passer для отримання віз замість національних паспортів.

До слова, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що світову економіку може очікувати фінансова криза через політику Трампа, тому країнам ЄС слід вже готуватись до можливих проблем.