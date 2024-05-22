Єврокомісія анонсувала перший транш Україні від прибутків з заморожених російських активів

У Європейській комісії анонсували перші виплату Україні з прибутків від використання заморожених російських активів на території Євросоюзу в липні 2024 року.

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Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Таке рішення привітав віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та наголосив, що наразі потрібно максимально прискорити процес.

"Швидкість залишається ключовим фактором, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні", — додав він.

Рішення щодо російських заморожених активів набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Ресурси (з активів Росії. — Ред.) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", — ідеться в повідомленні.

У 2024 році гроші від російських спрямують на програму Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні економічної допомоги. Йдеться про суму 2,5−3 мільярди євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Європа наближаються до використання російських активів для допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Euroclear розповіли, коли російські активи будуть конфісковані на користь України.

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