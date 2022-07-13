Єврокомісія дозволила Росії перевозити підсанкційні товари залізницею до Калінінградської області

Транзит деяких російських товарів до Калінінграда припинився після того, як санкції ЄС набрали чинності.

Європейська комісія дозволила Росії перевозити підсанкційні товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію ЄС.

Водночас попри оновлені правила, транзит товарів та технологій військового призначення залишається забороненим.

В інструкції, яку опублікувала Комісія, зазначено, що країни ЄС мають здійснювати моніторинг "товарообігу" між материковою Росією та Каланінградською областю.

"Рівень товарообігу має відповідати його середньому показнику за останні три роки", - йдеться у документі.

Товари, що підпадають під санкції, зокрема деревина, метал тощо, але транспортуються до Калінінграда або з нього не для експорту, мають можливість транспортуватися залізницею. Товарообіг автомобільним транспортом заборонений.

Країнам-членам ЄС також рекомендовано вести тісну комунікацію щодо питань транзиту та дотримання санкційного режиму проти Росії.

Зазначимо, що представники Литви та Єврокомісії проводили консультації щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області після обурення Росії з приводу обмежень для різних товарів.

Нагадаємо, раніше російський політолог заявляв, що Володимир Путін закінчить своє правління, як і інші диктатори, - це буде або політична смерть, або фізична.

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