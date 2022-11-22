Європейська комісія оприлюднила пропозицію щодо встановлення максимальної ціна на газ на рівні 275 євро за МВт-год. Це вдвічі більше за поточну вартість на ринку.

Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо встановлення нової максимальної ціни на газ. Йдеться про 275 євро за МВт-год.

Про це пише видання Financial Times.

Як зазначається, Європейська комісія встановила максимальну ціну за газ у розмірі 275 євро за МВт-год. Це вдвічі більше за поточну вартість на ринку.

Сама ж пропозиція передбачає встановлення ліміту ціни на газ за контрактами на місяць вперед. Оптова вартість буде утримуватися на рівні в понад 275 євро протягом двох тижнів, а також якщо розрив між цінами на природний газ та СПГ перевищуватиме 58 євро протягом 10 торгових днів.

"Це не "срібна куля", яка знизить ціни на газ, але це потужний інструмент, який ми можемо використовувати за потреби, доповнюючи наші більш структурні зусилля для контролю над цінами", – наголосила комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Такий рівень ціни на газ є понад удвічі вищим за поточний рівень у 120 євро за МВт-год. Проте влітку ціни на газ перебували ще вище - подекуди дорожче за 300 євро.

Нагадаємо, що Норвегія надасть Україні грант на майже 200 млн євро для додаткової закупівлі. Норвезькі кошти будуть спрямовані до "Нафтогазу" через механізм підтримки від ЄБРР, який також виділяє 300 млн євро на відповідні закупівлі газу.

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