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Єврокомісія пропонує не визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України

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Єврокомісія пропонує не визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України

Фото: unian.net

Європейська комісія підтримала пропозицію щодо невизнання російських паспортів, які були видані на окупованих територіях України.

Росія намагається паспортизувати українське населення на непідконтрольних територіях України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях. Тому Єврокомісія запропонувала ЄС не визнавати такі паспорти.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

"Держави-члени не повинні визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України, дійсними документами для отримання візи та перетину зовнішніх кордонів ЄС. Ця законодавча пропозиція забезпечить обов’язковий підхід, застосовуваний у всіх державах-членах, замінюючи добровільні дії, вжиті державами-членами після незаконної анексії Криму", - йдеться у заяві ЄК.

Слід зазначити, що для офіційного затвердження рішення відповідну пропозицію має підтримати Європейський парламент.

Євросою також не визнає російські паспорти, що видають жителям Криму після його анексії і тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Тепер його має затвердити Європейська Рада. В разі схвалення Єврорадою нові правила перетину кордону з ЄС для росіян набудуть чинності від понеділка, 12 вересня.

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