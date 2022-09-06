Єврокомісія пропонує не визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України

Європейська комісія підтримала пропозицію щодо невизнання російських паспортів, які були видані на окупованих територіях України.

Росія намагається паспортизувати українське населення на непідконтрольних територіях України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях. Тому Єврокомісія запропонувала ЄС не визнавати такі паспорти.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

"Держави-члени не повинні визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України, дійсними документами для отримання візи та перетину зовнішніх кордонів ЄС. Ця законодавча пропозиція забезпечить обов’язковий підхід, застосовуваний у всіх державах-членах, замінюючи добровільні дії, вжиті державами-членами після незаконної анексії Криму", - йдеться у заяві ЄК.

Слід зазначити, що для офіційного затвердження рішення відповідну пропозицію має підтримати Європейський парламент.

Євросою також не визнає російські паспорти, що видають жителям Криму після його анексії і тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Тепер його має затвердити Європейська Рада. В разі схвалення Єврорадою нові правила перетину кордону з ЄС для росіян набудуть чинності від понеділка, 12 вересня.

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