Єврокомісія пропонує продовжити “економічний безвіз” для України, але є нюанс

У середу, 31 січня, Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до країн Євросоюзу ще на один рік - до червня 2025 року. На вимогу деяких країн ЄС пропозиція включає обмеження для деяких видів агропродукції.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

У повідомленні йдеться, що відповідно до зобов'язань Євросоюзу “підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно”, пропонується продовжити ще на рік автономні торговельні заходи (так званий “економічний безвіз”), які діють від червня 2022 року. Таким чином режим торгівлі без мит і квот для України діятиме до червня 2025 року.

Також читайте Сварка не на жарт: чи є шанс на примирення з Польщею та чому справа не лише в зерні

Водночас, зважаючи на значне зростання імпорту деякої аграрної продукції з України до ЄС у 2022-2023 роках, поновлені автономні торговельні заходи містять посилений механізм запобіжників, які повинні стримати український експорт у разі перенасичення на ринку ЄС чи ринку однієї з країн-членів.

Згідно з пропозицією, для трьох видів продукції: м’яса птиці, яєць і цукру – передбачається механізм "екстреного гальмування", для "стабілізації імпорту на рівні середніх обсягів імпорту у 2022-2023 роках". Тобто у разі перевищення цих обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.

Пропозицію Єврокомісії має розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.

25 травня 2023 року Рада Європейського Союзу продовжила дію "економічного безвізу" з Україною до червня 2024 року.

Нагадаємо, Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

ТСН.ua розбирався, які країни і чому заборонили імпорт українського збіжжя.

Читайте також: