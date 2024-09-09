Єврокомісія розглядає можливість блокування грошей для Словаччини від Євросоюзу

Словаччина може залишитись без коштів, які їй виділяє Європейський союзу через. Те, що країна відійшла від принципів демократії.

Про це пише Bloomberg.

Видання пише, що Єврокомісія вже запустила процедуру блокування коштів через те, що премʼєр Словаччини Роберт Фіцо вирішив скасувати роботу спеціальної прокуратури, яка займалась корупційними справами, пов'язаними з фондами ЄС.

Наразі процес потребує схвалення голови комісії Урсули фон дер Ляйєн і знаходиться лише на початковій стадії.

Видання зазначає, що Словаччина отримує 80% всіх інвестицій через фонди Євросоюзу. Потенційні проблеми з фінансуванням стануть ударом для Словаччини та єврозони, яка вже зіткнулась з проблемами через високий дефіцит державних фінансів.

Всього Євросоюз може утримати 12,8 млрд євро, через процедуру, яка передбачає захист коштів Євросоюзу, якщо вони потенційно можуть опинитись у корупційних схемах. Наразі у Єврокомісії вивчають питання заморозки всіх, або частини коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фіцо пригрозив Україні, що зупинить постачання дизеля.

Крім того, ми раніше інформували, що ЄС "не зміг" підтримати Орбана і Фіцо у конфлікті з Україною через нафту.

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