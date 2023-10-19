Єврокомісія розслідує Facebook та Twitter в порушенні закону Євросоюзу про модерацію контенту через війну в Ізраїлі

Компаніям надано термін до 25 жовтня для подання відповідей, які повинні пояснити, як соцмережі модерують контент.

Європейська Комісія оголосила про початок розслідування щодо соціальних мереж Facebook та Instagram, платформи TikTok та X/Twitter. Вони підозрюються в порушенні закону Європейського Союзу про модерацію контенту, пов’язаного із війною Ізраїлю та ХАМАСу.

Про це пише видання Politico.

Єврокомісія вже направила офіційні запити до TikTok і Meta, яка володіє Facebook та Instagram. У запитах вимагається роз’яснення, які заходи ці компанії приймають для боротьби з незаконним контентом та дезінформацією на своїх платформах. Компаніям надано термін до 25 жовтня для подання відповідей.

Подібний запит був також висланий платформі X, якою володіє Ілон Маск, але вони мали менший час на відповідь - до 18 жовтня. Інформації про те, чи надала X відповідь на запит, наразі немає.

За даними Politico, офіційний запит є передумовою для можливого відкриття Європейською комісією офіційного розслідування. У випадку виявлення порушень законів ЄС, компаніям загрожує штраф у розмірі до 6% їхнього річного світового доходу.

Нагадаємо, що Шольц шокований цинізмом заяви Путіна про війну в Ізраїлі.

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