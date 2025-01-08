Єврокомісія звернулась до влади невизнаного Придністров'я через влаштовану Росією енергетичну кризу

Молдова запропонувала Придністровʼю допомогу, одна сепаратиська влада відмовилась від цього.

Єврокомісія закликала сепаратиську владу у Придністровʼї прийняти допомогу від Молдови щодо забезпечення регіону енергоносіями з альтернативних джерел після зупинення постачання від російського "Газпрому".

Про це заявила речниця ЄС Аніта Хіппер, інформує Politico.

У Єврокомісії заявили, що Молдова запропонувала Придністровʼю допомогу, одна сепаратиська влада відмовилась від цього.

"Ми заохочуємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення", – сказала Хіппер.

У понеділок прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив Москву в розпалюванні протистояння.

"Це безпекова криза, яку Росія намагається спровокувати в регіоні, використовуючи енергетику як зброю", – сказав він.

Він заявив, що Росія контролює регіон і не дозволяє йому допомагати, шоб дестабілізувати ситуацію. Крім того, він додав, що дана ситуація може призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністров’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Молдові розповіли, як в Тирасполі відреагували на пропозицію допомогти з купівлею газу.

Крім того, ми раніше інформували, що Молдова терміново відключає підконтрольні собі села від енергомережі Придністровʼя.

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