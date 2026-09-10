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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Європа більше не хоче залежати від США: у Німеччині готують серійний випуск далекобійних ракет

Компанія з США, який займатиметься випуском ракет, розраховує таким чином задовольнити попит європейських країн на далекобійну зброю на тлі зростання загрози з боку Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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США випускатимуть ракети для Німеччини

США випускатимуть ракети для Німеччини / © Associated Press

Американський оборонний стартап Covenant планує розгорнути серійне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині.

Про це пише Reuters.

У Covenant заявили, що вже уклали контракт на постачання наземної ракети Anthem до Європи. Крім того, компанія веде переговори з іншими потенційними замовниками.

Перші поставки ракет планують розпочати на початку 2027 року.

«Наша мета — досягти показника в 5000 одиниць до 2028 року», — сказав керівник Covenant Міхаель Кауфман, маючи на увазі виробничі потужності підприємства компанії в Саксонії.

Зазначається, що Німеччина та Велика Британія також розробляють далекобійну ракету, здатну фактично досягати Москви. Її дальність має перевищувати 2000 кілометрів.

Таким чином Берлін і Лондон прагнуть зменшити залежність від американських озброєнь. Наразі основною далекобійною зброєю Німеччини є ракети Taurus, запас яких оцінюється приблизно у 600 одиниць.

На тлі зниження довіри європейських країн до Вашингтона Covenant заявила, що більшість комплектуючих для ракет Anthem закуповує в Європі.

Кауфман наголосив, що виробничий ланцюг підприємства в Саксонії значною мірою не залежатиме від США.

«Ланцюг поставок (для підприємства в Саксонії) не залежить від США… Менше 5% матеріалів, передбачених специфікацією, надходить з-за меж Європи, і наша мета — звести цей показник до нуля», — сказав він.

Крім того, Covenant працює над військово-морською версією ракети Anthem.

Як зазначається, така модифікація матиме корисне навантаження понад 200 кілограмів і буде призначена для ураження цілей як на суші, так і на морі.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше показала на виставці у Польщі пускову установку зенітної ракети «Корал».

Ми раніше інформували, що Росія щомісяця виробляє близько 100 балістичних ракет, а Україна стикається з гострим дефіцитом перехоплювачів Patriot PAC-3.

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