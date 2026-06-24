Європа через аномальну спеку під загрозою блекауту: перелік країн і що треба знати туристам

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Нова хвиля екстремальних температур створює критичне навантаження на енергетичні системи європейських держав. Через масове увімкнення кондиціонерів попит на струм б’є рекорди, а перегріта інфраструктура опинилася на межі масштабних аварій. Найбільший ризик перебоїв експерти наразі пов’язують із країнами Південної та Південно-Східної Європи.

Про це пише Relocate.to.

Дослідження, проведене аналітиками сервісу Compare the Market у 85 країнах світу, продемонструвало загрозливу тенденцію. Лідером за зростанням споживання електрики під час спеки виявилася Греція — там попит злітає майже на 40%.

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У зоні особливого ризику також опинилися туристичні регіони Чорногорії, Туреччини, Хорватії, Італії та Іспанії. Втім, фахівці заспокоюють: графіків знеструмлень там поки не планують.

«Наразі йдеться лише про підвищений ризик локальних аварій або короткочасних перебоїв, якщо споживання перевищить можливості електростанцій і мереж», — зазначають автори дослідження.

У яких країнах Європи відключення тривають найдовше

Аналітики дослідили тривалість перебоїв з електропостачанням у Європі за останні п’ять років. Найдовші відключення фіксували в Угорщині — в середньому майже 3 години на рік. Друге місце посіла Словенія (2,16 години), а третє — Греція (1,63 години).

«Ці дані не є прямим прогнозом на нинішнє літо, однак вони чітко показують, у яких саме країнах енергетичні мережі раніше найчастіше стикалися з тривалими перебоями та аваріями через перевантаження», — наголошують експерти.

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Навіть короткочасна відсутність світла у країнах із великою кількістю населення обходиться занадто дорого. Найбільших фінансових втрат через перебої серед європейських держав зазнає Італія — щорічні збитки для домогосподарств там оцінили у понад 154 мільйони євро. Майже такий самий показник має і Польща.

«До розрахунків входять зіпсовані через вимкнені холодильники продукти, повна відсутність охолодження осель у спеку, перебої з інтернетом та інші побутові наслідки раптового знеструмлення домогосподарств», — констатують аналітики ринку.

Під час хвиль аномального тепла проблема виникає одразу з двох причин: рекордно зростає попит через кондиціонери, а висока температура паралельно погіршує роботу трансформаторів і ліній електропередачі. Якщо споживання перевищує можливості мережі, у системі падає частота, що й призводить до екстрених аварійних відключень світла.

Погода в Європі — останні новини

Нагадаємо, Європу накрила екстремальна спека. У Франції, Іспанії, Італії та інших країнах температура повітря місцями сягає +40–+44°C. Синоптики оголосили найвищі рівні небезпечності (червоний), у Франції закрили сотні шкіл, обмежили рух транспорту, а в Італії червоний рівень діє у 12 містах, включно з Римом і Міланом. Причиною аномалії став потік гарячого повітря з Сахари.

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До слова, екстремальна спека може значно погіршувати перебіг деяких поширених захворювань. Експерти виділяють чотири стани, які особливо часто загострюються у спеку: серцево-судинні проблеми (зростає навантаження на серце), утворення каменів у нирках (через зневоднення), подагра (підвищення рівня сечової кислоти) та головний біль/мігрень (тригери — зневоднення, зміна тиску та яскраве сонце). Медики радять пити більше води та уникати тривалого перебування на сонці.

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