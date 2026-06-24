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Європа через аномальну спеку під загрозою блекауту: перелік країн і що треба знати туристам
Аналітики з’ясували, які популярні серед туристів країни можуть першими залишитися без світла цього літа.
Нова хвиля екстремальних температур створює критичне навантаження на енергетичні системи європейських держав. Через масове увімкнення кондиціонерів попит на струм б’є рекорди, а перегріта інфраструктура опинилася на межі масштабних аварій. Найбільший ризик перебоїв експерти наразі пов’язують із країнами Південної та Південно-Східної Європи.
Про це пише Relocate.to.
Дослідження, проведене аналітиками сервісу Compare the Market у 85 країнах світу, продемонструвало загрозливу тенденцію. Лідером за зростанням споживання електрики під час спеки виявилася Греція — там попит злітає майже на 40%.
У зоні особливого ризику також опинилися туристичні регіони Чорногорії, Туреччини, Хорватії, Італії та Іспанії. Втім, фахівці заспокоюють: графіків знеструмлень там поки не планують.
«Наразі йдеться лише про підвищений ризик локальних аварій або короткочасних перебоїв, якщо споживання перевищить можливості електростанцій і мереж», — зазначають автори дослідження.
У яких країнах Європи відключення тривають найдовше
Аналітики дослідили тривалість перебоїв з електропостачанням у Європі за останні п’ять років. Найдовші відключення фіксували в Угорщині — в середньому майже 3 години на рік. Друге місце посіла Словенія (2,16 години), а третє — Греція (1,63 години).
«Ці дані не є прямим прогнозом на нинішнє літо, однак вони чітко показують, у яких саме країнах енергетичні мережі раніше найчастіше стикалися з тривалими перебоями та аваріями через перевантаження», — наголошують експерти.
Навіть короткочасна відсутність світла у країнах із великою кількістю населення обходиться занадто дорого. Найбільших фінансових втрат через перебої серед європейських держав зазнає Італія — щорічні збитки для домогосподарств там оцінили у понад 154 мільйони євро. Майже такий самий показник має і Польща.
«До розрахунків входять зіпсовані через вимкнені холодильники продукти, повна відсутність охолодження осель у спеку, перебої з інтернетом та інші побутові наслідки раптового знеструмлення домогосподарств», — констатують аналітики ринку.
Під час хвиль аномального тепла проблема виникає одразу з двох причин: рекордно зростає попит через кондиціонери, а висока температура паралельно погіршує роботу трансформаторів і ліній електропередачі. Якщо споживання перевищує можливості мережі, у системі падає частота, що й призводить до екстрених аварійних відключень світла.
Погода в Європі — останні новини
Нагадаємо, Європу накрила екстремальна спека. У Франції, Іспанії, Італії та інших країнах температура повітря місцями сягає +40–+44°C. Синоптики оголосили найвищі рівні небезпечності (червоний), у Франції закрили сотні шкіл, обмежили рух транспорту, а в Італії червоний рівень діє у 12 містах, включно з Римом і Міланом. Причиною аномалії став потік гарячого повітря з Сахари.
До слова, екстремальна спека може значно погіршувати перебіг деяких поширених захворювань. Експерти виділяють чотири стани, які особливо часто загострюються у спеку: серцево-судинні проблеми (зростає навантаження на серце), утворення каменів у нирках (через зневоднення), подагра (підвищення рівня сечової кислоти) та головний біль/мігрень (тригери — зневоднення, зміна тиску та яскраве сонце). Медики радять пити більше води та уникати тривалого перебування на сонці.