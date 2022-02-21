Європа досі потерпає від найпотужнішого за 30 років шторму "Юніс", який забрав щонайменше 15 життів

Більшість людей загинули під поваленими деревами.
Не встигли оговтатись від попередньої бурі, а вже накрила нова. Європа потерпає від найпотужнішого за 30 років шторму "Юніс".
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 лютого.
Стихія забрала щонайменше 15 життів. Так, у Британії під поваленими деревами загинули четверо людей, а от у Польщі три таких випадки. У країні гілляки заблокували дорожній рух та пошкодили лінії електропередач - тож понад мільйон користувачів лишилися без світла.
Дісталося і півночі Франції - тут стрімкий вітер просто зносив дахи. Місцеві зізнаються: таких поривів ще не бачили. А от у Нідерландах попри перестороги влади знайшлись відчадухи, які перетворили шторм на розвагу.
Варто зазначити, що сезон штормів для лютого - звичне явище у Центральній та Північній Європі, але останні роки стихія стала значно потужнішою.
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