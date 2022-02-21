Європа досі потерпає від найпотужнішого за 30 років шторму "Юніс", який забрав щонайменше 15 життів

Європа досі потерпає від найпотужнішого за 30 років шторму "Юніс", який забрав щонайменше 15 життів

Більшість людей загинули під поваленими деревами.

Не встигли оговтатись від попередньої бурі, а вже накрила нова. Європа потерпає від найпотужнішого за 30 років шторму "Юніс".

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 лютого.

Стихія забрала щонайменше 15 життів. Так, у Британії під поваленими деревами загинули четверо людей, а от у Польщі три таких випадки. У країні гілляки заблокували дорожній рух та пошкодили лінії електропередач - тож понад мільйон користувачів лишилися без світла.

Дісталося і півночі Франції - тут стрімкий вітер просто зносив дахи. Місцеві зізнаються: таких поривів ще не бачили. А от у Нідерландах попри перестороги влади знайшлись відчадухи, які перетворили шторм на розвагу.

Варто зазначити, що сезон штормів для лютого - звичне явище у Центральній та Північній Європі, але останні роки стихія стала значно потужнішою.

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