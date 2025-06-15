ЄС і Британія ініціюють переговори з Іраном, щоб уникнути війни

Іран / © Associated Press

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Німеччина, Франція та Велика Британія висловили готовність негайно сісти за стіл переговорів з Іраном. Йдеться про спробу знизити напруження навколо ядерної програми Тегерана та уникнути подальшої ескалації конфлікту в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого візиту на Близький Схід.

Про це пише Reuters.

За словами німецького дипломата, ці три країни закликають Іран повернутися до діалогу, який свого часу вже був запропонований, але не використаний. Вадефуль вважає, що зараз ще не пізно налагодити конструктивне спілкування, аби уникнути більш широкого протистояння.

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«Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми. Сподіваюся, що ця пропозиція буде прийнята», — наголосив він.

Міністр також зазначив, що одним із ключових елементів у зниженні конфлікту є гарантії того, що Іран не становитиме загрози ані Ізраїлю, ані іншим країнам регіону, ані Європі. На його думку, лише спільний тиск на всі сторони конфлікту може зупинити нинішній ланцюг насильства.

У неділю, перебуваючи в Омані, Вадефуль підкреслив, що міжнародна спільнота очікує реальних кроків уже найближчими днями. Він наголосив, що саме тепер обидві сторони мають зробити серйозну спробу вийти з глухого кута.

У відповідь на запитання журналістів про те, чи може нинішній іранський режим зазнати краху внаслідок ескалації, міністр зазначив, що не вважає це метою Ізраїлю.

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Окремо глава МЗС Німеччини прокоментував гуманітарну ситуацію в секторі Газа. Він назвав її «неприйнятною» та закликав Ізраїль надати повний доступ міжнародним гуманітарним організаціям. На думку Вадефуля, ці організації мають мати змогу доставити допомогу цивільним, які опинилися в критичних умовах.

Водночас він нагадав, що відповідальність за загострення конфлікту несе і угруповання ХАМАС, яке продовжує утримувати ізраїльських заручників, захоплених ще у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Араґчі заявляв, що Іран припинить свої атаки на Ізраїль, якщо Тель-Авів зупинить військову кампанію проти Ісламської Республіки.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Місцеві повідомляли про вибухи в районі Хайфи.

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