Європа готує відповідь Росії: у ЄС говорять про кроки, які ще вчора здавалися немислимими

Протистояння НАТО — Росія

Європейські столиці дедалі серйозніше розглядають можливість активних дій у відповідь на зростання хвилі російських гібридних атак. Те, що ще кілька років тому здавалося немислимою ескалацією, нині обговорюється на найвищому рівні — від спільних наступальних кібероперацій до раптових навчань під керівництвом НАТО.

Про це повідомляють високопосадовці європейських урядів і дипломати ЄС, передає Politico.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила: “Росія постійно перевіряє межі дозволеного. Потрібна активніша відповідь — і її мають визначати не слова, а дії”.

Хвиля провокацій, якої Європа ще не бачила

Останні місяці континент буквально засипаний інцидентами. У небі над Польщею та Румунією фіксують російські безпілотники, а загадкові дрони паралізують роботу аеропортів і військових об’єктів. По всій Європі тривають масові атаки на GPS, зростає кількість порушень повітряного й морського простору російськими військовими. Апогеєм став вибух на ключовій польській залізничній гілці, якою транспортували допомогу Україні.

Аналітичний центр Globsec підрахував: лише за пів року — понад 110 актів саботажу та спроб терактів, більшість із яких пов’язують з агентами Москви.

Москва відкрито провокує — і водночас погрожує

Володимир Путін не приховує, що уважно “відстежує мілітаризацію Європи”, а Дмитро Медведєв доходить до відвертих погроз, заявляючи, що європейці повинні “тремтіти від страху”.

Та попри риторику Кремля Європа не прагне прямої війни з ядерною державою. Її завдання — змусити Москву відступити, не перетнувши водночас небезпечної межі.

Голова оборонного штабу Швеції Міхаель Классон застерігає: “Ми не можемо дозволити собі бути паралізованими страхом ескалації. Потрібна твердість”.

Від оборони — до активної відповіді

Наразі реакцією Заходу стало посилення протидронової та протиповітряної оборони на східному фланзі НАТО. Але численні атаки змінюють риторику й підходи.

Польща вже перекинула 10 тисяч військових для захисту критичної інфраструктури після саботажу на залізничній лінії до Києва. Прем’єр Дональд Туск прямо звинуватив Москву у причетності.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила: ці загрози становлять “надзвичайну небезпеку”, і ЄС повинен дати “рішучу відповідь”.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив масштабний план протидії гібридним атакам: створення європейського центру протидії, кіберпідрозділу на 1500 осіб і спеціалізованих військових у сфері штучного інтелекту.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський підсумував: “Росія відверто посилює свою гібридну війну проти громадян ЄС. Усі мають переглянути свої процедури безпеки”.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готує масштабний секретний план війни з Росією. Документ описує перекидання 800 тисяч військових НАТО, логістику, маршрути та оборонні заходи.