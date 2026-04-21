Європа готується до ядерної війни?: Франція і Польща готують історичний крок - Politico

Прапор Франції

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили можливість проведення спільних ядерних навчань у межах посилення європейської системи стримування. Сторони розглядають обмін інформацією та спільні тренування як частину співпраці у сфері безпеки.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Франція є єдиною ядерною державою Європейського Союзу. Раніше Макрон оголосив про «новий етап французького стримування», який передбачає ширше залучення європейських союзників, зокрема через участь у ядерних навчаннях.

До цієї ініціативи вже долучилися кілька країн Європи, серед яких Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Данія, Швеція та Греція. Польща також висловила зацікавленість у посиленні європейського стримування на тлі загроз із боку Росії.

«Ми вирішили приєднатися до групи країн, запрошених Францією до співпраці», — заявив Туск, наголосивши на важливості розвитку оборонних можливостей Європи.

Водночас Франція наполягає, що остаточний контроль над використанням ядерної зброї залишатиметься за Парижем. Обговорюється також можливість розміщення французьких літаків, оснащених ядерною зброєю, у країнах-партнерах.

Туск зауважив, що не хотів би бачити такі літаки над Польщею, але визнав необхідність посилення стримування.

Окрім ядерної співпраці, Франція та Польща домовилися поглибити взаємодію в оборонній сфері, зокрема у військовому плануванні та космічних технологіях. Йдеться, серед іншого, про заплановану закупівлю Польщею французького військового телекомунікаційного супутника.

Також сторони працюють над підготовкою двостороннього плану оборонної співпраці на 2026–2028 роки.

Навесні цього року Макрон оголосив про перше від 1992 року розширення ядерного арсеналу країни. Рішення зумовлене необхідністю зберегти «руйнівну силу стримування» в умовах нестабільного світу. Президент наказав збільшити кількість боєголовок, проте заявив, що точні цифри та дані про арсенал відтепер будуть засекречені для уникнення спекуляцій.